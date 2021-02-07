milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
Son dakika: Canlı yayınladılar... Tam o an!
Yağmurlu ve soğuk havaya aldırış etmeden törenin düzenleneceği alana geldiler. Herkesin siyahlar ya da resmi üniformaları içinde ve gözü yaşlı olduğu dikkat çeken törenden fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından peş peşe servis edildi. Canlı olarak yayınlanan tören, dünyada son haber oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Hepsi silahlar içindeydi, kiminin güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Gözyaşları içinde etkileyici konuşmalar yapıldı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılabildi ancak tören canlı olarak da yayınlandı. Dünya gündeminin en tepesine oturan kanlı Salı gününün ardından düzenlenen cenaze törenine tabut işte böyle getirildi.
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Wray, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalplerimizde bir ağırlık ve diğerlerinden farklı bir yük var çünkü FBI ailesinde görev sırasındaki bir ajanın kaybından daha yıkıcı bir şey olamaz. Laura, günlerini insanlığın en kötü yanlarıyla yüzleşerek geçiren bir ekibin parçası olmayı seçti. Çok stresli, duygusal bedeli yüksek ve insanı tüketen bir iş."
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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın olay hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Kısa süre sonra açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Florida'da vurularak öldürülen iki FBI ajanının aileleri için "kalbim acıyor" ifadesini kullandı ve ölümcül atışları bir trajedi olarak nitelendirdi.
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FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve FBI Ajanlar Derneği Başkanı Brian O'Hare'in aktardığna göre, görev başında hayatını kaybeden ajanlar çocuk pornografisi ve çocuklara karşı şiddet içeren suçları içeren bir davayla bağlantılı olarak federal mahkeme kararıyla arama emrini vermek üzere olay yerine gitmişlerdi.
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