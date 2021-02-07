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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Canlı yayınladılar... Tam o an!
milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:

Son dakika: Canlı yayınladılar... Tam o an!

Yağmurlu ve soğuk havaya aldırış etmeden törenin düzenleneceği alana geldiler. Herkesin siyahlar ya da resmi üniformaları içinde ve gözü yaşlı olduğu dikkat çeken törenden fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından peş peşe servis edildi. Canlı olarak yayınlanan tören, dünyada son haber oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Hepsi silahlar içindeydi, kiminin güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Gözyaşları içinde etkileyici konuşmalar yapıldı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılabildi ancak tören canlı olarak da yayınlandı. Dünya gündeminin en tepesine oturan kanlı Salı gününün ardından düzenlenen cenaze törenine tabut işte böyle getirildi.

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Arkadaşları, ailesi ve meslektaşları, bu hafta görev başında öldürülen FBI ajanı Laura Schwartzenberger'in onuruna, Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nda bir araya geldi.

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43 yaşındaki Schwartzenberger ve 36 yaşındaki özel ajan Daniel Alfin, Sunrise, Florida'da bir çocuk pornografisi soruşturması sırasında arama emri çıkarmaya çalışırken Salı günü vurularak öldürüldü.

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Çocuk istismarı görüntülerini paylaştığından şüphelenilen David Lee Huber, silahı kendisine çevirerek intihar etmeden önce Alfin ve Schwartzenberger'i tüfekle vurdu.

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Öldürülen FBI ajanının, aralarında kolluk kuvvetleri ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu sevenleri, soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan saygılarını sunmak için bir araya geldi.

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Aile üyeleri, Hard Rock Stadyumu'nda düzenlenen anma törene, FBI Özel Ajanı Laura Schwartzenberger'in tabutunu taşıyan cenaze arabasının hemen arkasında geldi. Onur Muhafızlarının da hazır bulunduğu törenden anlar, AP foto muhabiri tarafından fotoğraflandı.

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Tören, yerel koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yalnızca davetli konuklarla sınırlıyd ve halka kapalı olarak gerçekleşti. Ancak online olarak yayınlandı. Alfin için ikinci bir anma töreni bugün saat 14.00'de stadyumda yapılacak.

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Duygusal törende Laura Schwartzenberger'in yas tutan yakınları, FBI ajanının gücü, bulaşıcı gülüşü, aile sevgisi ve çocukları korumaya olan bağlılığıyla ilgili önceden hazırladıkları konuşamları yaptılar.

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FBI Direktörü Christopher Wray, iki çocuk annesi olan Schwartzenberger'ı 'gerçek bir Amerikan kahramanı' olarak nitelendirerek, "Böyle bir kaybı anlamlandıracak iyi sözler yok, Salı veya bugün gibi kara bir gün için iyi sözler yok" ifadelerini kullandı.

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Wray, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalplerimizde bir ağırlık ve diğerlerinden farklı bir yük var çünkü FBI ailesinde görev sırasındaki bir ajanın kaybından daha yıkıcı bir şey olamaz. Laura, günlerini insanlığın en kötü yanlarıyla yüzleşerek geçiren bir ekibin parçası olmayı seçti. Çok stresli, duygusal bedeli yüksek ve insanı tüketen bir iş."

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Arkadaşı Brenda Chavez, Schwartzenberger'i "sevdiği ve değer verdiği kişilerin gerçek koruyucusu" ifadelerini kullanarak andı. "Sevecen bir arakdaş, sevgi dolu bir eş, ilgili bir anne, ilham veren bir kız kardeş ve her ebeveyni gururlandıracak şefkatli bir kız..."

12KİMLİĞİ DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

KİMLİĞİ DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sabah saat 06.00 sularında düzenlenen baskın, FBI tarihinin en ölümcül günlerinden birine dönüştü. Toplam 9 el silah sesi duyuldu ve ailelerin yaşadığı sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü.

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Salı sabahı Sunrise, Florida'daki bir evde yaşayan, çocuk pornografisi şüphelisine yönelik federal arama emrini vermeye çalışan FBI ajanları, vurularak öldürüldü.

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43 yaşındaki Özel Ajan Laura Schwartzenberger ve 36 yaşındaki Özel Ajan Daniel Alfin, dün sabah Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise'da, çocuk pornosu ve 'çocuklara karşı şiddet içeren suçlar'la ilgili bir dava ile ilgili tutuklama emrini iletirken katledildi.

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Kanlı çatışma, müstakil evlerin, dublekslerin ve apartmanların bulunduğu orta sınıf bir mahallede sabah 6 civarında meydana geldi. Olayların yaşandığı apartmanın hemen yanında yaşadığını aktaran görgü tanığı Julius McLymont, ilk önce dört el ardından beş el daha silah sesi duyduğunu söyledi.

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McLymont, ilk önce duyulan dört el silah sesinin ne olduğunu anlamadığını ve bir otomobilden geldiğini düşündüğünü, ardından beş el daha ateş edilmesiyle silah sesi olduğundan emin olduğunu da ekledi.

17İKİ ÇOCUK BABASI

İKİ ÇOCUK BABASI

Florida'daki apartman dairesine bir şafak baskını sırasında iki FBI ajanını vuran çocuk pornosu zanlısının kimliği ortaya çıktı. Şüphelinin, iki çocuk babası olduğu David Lee Huber olduğu ortaya çıktı.

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55 yaşındaki David Lee Huber, Salı günü erken saatlerde Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise'daki dairesinde, kendisine federal arama emri vermek isteyen FBI ajanları 36 yaşındaki Özel Ajan Daniel Alfin ve 43 yaşındaki Özel Ajan Laura Schwartzenberger'i vurarak öldürdü.

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FBI, tek başına yaşayan bir bilişim uzmanı ve boşanmış Huber'in, ajanların ölümcül baskını düzenlemesine yol açan çocuk pornografisi davasında federal arama emrinin hedefi olduğunu doğruladı.

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Saldırı tarzı tüfekle silahlanmış olan Huber, FBI ajanlarını bekliyordu ve kapı zili kamerasından onları izledikten sonra kapıyı açmadan ajanlara ateş açtı.

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Kaynaklar, CBS Miami'ye Schwartzenberger'in anında öldürüldüğünü, ancak birden çok kez vurulan Alfin'in ölmeden önce ateşe karşılık verdiğini söyledi. Çatışmada üç ajan daha yaralandı.

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Huber'in ajanların içeri girmesini engellemek için apartman dairesine barikat kurduktan sonra intihar ettiğine inanılıyor. 55 yaşındaki adamla ilgili çarpıcı detaylar da bir bir ortaya çıkıyor.

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Bunlardan biri, Huber'in cinsel suçlu olarak sabıkasının bulunmaması. Zanlının sabıka kaydında sadece küçük trafik ihlalleri bulunuyordu. Ayrıca Broward County kayıtları, 2016'da boşanmadan önce 16 yıl evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu gösteriyor.

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Kayıtlara göre Huber ve eski karısı, boşanma sürecinde çocuklarından en az biri için bir tür ebeveynlik planı oluşturmuş. Çocuklarının yaşları ise belli değil.

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Kayıtlar, zanlının 2008'den geçen yıla kadar bilgisayar danışmanlığı şirketlerine sahip olduğunu ve işlettiğini gösteriyor. Aynı kayıtlara göre Huber, ticari pilot sertifikasını da 1994 yılında Federal Havacılık İdaresi'nden aldı.

26ÖLÜ BULUNDU

ÖLÜ BULUNDU

Çatışma, çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurduğundan şüphelenilen kişinin yaşadığı bir apartman kompleksinde yaşandı. Şüpheli, apartmanın içine barikat kurup ajanlara ateş açtıktan sonra ölü bulundu. Kolluk kuvvetleri, şüphelinin intihar ettiğini açıkladı.

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Çatışmadan sonraki saatlerde Schwartzenberger ve Alfin'in cansız bedenleri, gerekli incelemelerin yapılması için adli tabibe götürülürken sedyelere yerleştirildi ve Amerikan bayraklarıyla örtüldü.

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FBI yöneticisi Christopher Wray daha sonra öldürülen iki ajanı 'kahramanlıklarından' ötürü övdü ve 'nihai fedakarlıklarını onurlandıracaklarına' yemin etti.

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Wray, yaptığı açıklamada, "Trajik bir şekilde, FBI bugün iki ajanını kaybetti. Özel Ajan Daniel Alfin ve Özel Ajan Laura Schwartzenberger bu sabah görev başında, çocuklara karşı işlenen suçlarda federal mahkeme kararıyla arama emrini teslim ederken vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

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FBI yöneticisi Christopher Wray, basın mensuplarına yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "FBI özel ajanları, Amerikan halkını güvende tutmak için her gün kendilerini tehlikeye atıyor.

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"Özel Ajan Alfin ve Özel Ajan Schwartzenberger, bugün ülkelerini savunanmaya çalışırken lahramanca öldüler. FBI her zaman nihai fedakarlıklarını onurlandıracak ve cesaretleri için sonsuza kadar minnettar olacaktır."

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Yetkililer, çok sayıda kurşun yarası olan iki ajanın hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının stabil olduğunu söyledi. Yaralanan üçüncü ajan olay yerinde tedavi altına alındı.

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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın olay hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Kısa süre sonra açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Florida'da vurularak öldürülen iki FBI ajanının aileleri için "kalbim acıyor" ifadesini kullandı ve ölümcül atışları bir trajedi olarak nitelendirdi.

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Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve yeni İç Güvenlik şefi Alejandro Mayorkas'ın yanında yer alan Biden, öldürülen ajanlar için "onlara borçluyuz" diyerek her iki ajanın ailelerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

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Öldürülen iki ajan, çocuk pornosu ve cinsel istismar vakalarını soruşturuyordu. Schwartzenberger 2005 yılında FBI'a katılmış ve Miami ofisinde çocuklara yönelik şiddet suçları biriminde çalışmıştı.

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Miami Çocuk İstismarı görev gücü ile çalışan Alfin, 2009'dan beri FBI'da çalışıyordu. 2017 yılında, dünyanın en büyük çocuk pornosu sitesi Playpen'ın kurucusu olan Floridalı Steven W. Chase'in yakalanması ve mahkum edilmesinde büyük rol oynamıştı.

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FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve FBI Ajanlar Derneği Başkanı Brian O'Hare'in aktardığna göre, görev başında hayatını kaybeden ajanlar çocuk pornografisi ve çocuklara karşı şiddet içeren suçları içeren bir davayla bağlantılı olarak federal mahkeme kararıyla arama emrini vermek üzere olay yerine gitmişlerdi.

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FBI, şüphelinin adını açıklamadı ve FBI'ı alarma geçiren diğer suçları hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Bir kolluk kuvveti kaynağı Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, FBI'ın Fort Lauderdale federal savcılarıyla birlikte şüpheliyi soruşturduğunu söyledi.

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Ajanlar, çocuk pornosu soruşturmasının bir parçası olarak şüphelinin bilgisayarına el koymak için rutin bir arama emri vermeye çalışıyorlardı.

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Yetkililer, FBI'ın şüphelinin bilgisayarı için internet servis sağlayıcısında bir IP adresi bulduğunu söyledi. Ajanların evine geldiğini anlayan şüpheli, ateş açmadan önce içeriye barikat kurdu.

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Ajanlar arama sırasında herhangi bir şüpheli bulguya rastlarsa, ismi açıklanmayan saldırgan çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktı.

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FBI web sitesinde verilen bilgilere göre çatışma, FBI tarihinin Güney Florida'daki en kanlı ve aynı zamanda ulusal olarak da en ölümcül günlerinden biri oldu.

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