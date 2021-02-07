Son dakika: Canlı yayınladılar... Tam o an!

Wray, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalplerimizde bir ağırlık ve diğerlerinden farklı bir yük var çünkü FBI ailesinde görev sırasındaki bir ajanın kaybından daha yıkıcı bir şey olamaz. Laura, günlerini insanlığın en kötü yanlarıyla yüzleşerek geçiren bir ekibin parçası olmayı seçti. Çok stresli, duygusal bedeli yüksek ve insanı tüketen bir iş."