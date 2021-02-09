Son dakika... Dünyanın ödü koptu! ABD B-1 bombardıman uçakları ilk kez...

KARADENİZ'DE KAPIŞMA Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.