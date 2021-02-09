milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dünyanın ödü koptu! ABD B-1 bombardıman uçakları ilk kez...
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Pasifik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Baltık Denizi'ndeki kapışmaların ardından yeni adresi CNN International özel haberiyle duyurdu, bütün dünya bir anda kutuplara kilitlendi.
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KARADENİZ'DE KAPIŞMA
Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.
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JAPON DENİZİ'NDE DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde ise Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John S McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'dan Rus karasularına yerel saatle öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu.
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