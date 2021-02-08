milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 08 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
Son dakika... Feci görüntüler! 7 bin 816 metreden koptu...
Himalalayar'dan kopan dev buzul parçası bir dizi felaketi tetikledi, uluslararası haber ajansları Reuters ve AP arka arkaya fotoğraflar geçiyor. 170'ten fazla kayıp aranırken, çıkarılan cesetler kan dondurdu.
milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 08 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Dünyanın zirvesinden koptu, Reuters haber ajansı Pazar günü sabah 10.30'da duyurdu. 7 bin 816 metrelik dağın çevresinden korkunç görüntüler gelirken, can kaybı her saat artıyor.
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