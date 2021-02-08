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milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 08 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:

Son dakika... Feci görüntüler! 7 bin 816 metreden koptu...

Himalalayar'dan kopan dev buzul parçası bir dizi felaketi tetikledi, uluslararası haber ajansları Reuters ve AP arka arkaya fotoğraflar geçiyor. 170'ten fazla kayıp aranırken, çıkarılan cesetler kan dondurdu.

milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 08 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Dünyanın zirvesinden koptu, Reuters haber ajansı Pazar günü sabah 10.30'da duyurdu. 7 bin 816 metrelik dağın çevresinden korkunç görüntüler gelirken, can kaybı her saat artıyor.

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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Himalayalar'dan dev bir buzul parçası koptu. Hindistan'ın en yüksek ikinci zirvesi Nanda Devi'den aşağıya doğru sürüklenen buzul bir barajı yıktı, bu kez büyük bir sel ortaya çıktı.

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Vadi çevresinde yaşayanların hiçbir şeyden haberi yoktu, büyük sel vadi boyunca önüne gelen her şeyi yıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, suyun vadide aktığı ve büyük bir hasara yol açtığı görüldü.

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Dhauliganga Nehri'nin çevresindeki köylerden birinde yaşayan Sanjay Singh Rana, uluslararası haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çok hızlı geldi, kimseyi uyaracak zaman yoktu" dedi.

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Hintli yetkililer bu sabah can kaybının 14'e çıktığını açıkladı, sayısı 170'i aşan kayıplar ise aranıyor. Kaybolan bazı kişilerin bölgedeki iki hidroelektrik santralinde çalıştığı tahmin ediliyor.

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Çevredeki köyler tahliye edilirken, yüzlerce asker ve askeri helikopter bölgeye arama kurtarma çalışmaları için gönderildi. Enkaz altında kalan bir tünelden 16 kişi kurtarıldı, bir başka tünelde de 37 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

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Reuters, kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu tahmin edilen 170 kurbanı aradığını, Tapovan Vishnugad hidroelektrik santralinde mahsur kalanlara ulaşmak için uzunluğu 2,5 kilometreyi bulan tünelin kazıldığını bildiriyor.

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Uluslararası haber ajansına bilgi veren bir yetkili, şimdiye kadar tünellerden herhangi bir ses duyulmadığı bilgisini verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, Twitter'daki paylaşımında, "Ülke oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" dedi.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, sayıları 2 bini geçen kurtarma ekiplerinde ordu, milis grupları ve polislerin de bulunduğunu aktarıyor. AP, Alaknanda Nehri'nde botlarla kayıpları arayan ekiplerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

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Reuters haber ajansının geçtiği bir karede ise, Chamoli'deki tünellerden çıkarılan bir cesedin tamamen çamurla kaplandığı ve ekipler tarafından güçlükle taşındığı göze çarptı.

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Uttarakhand eyalet yönetimi başkanı Trivendra Singh Rawat, "Su seviyesi şu anda bir metre ama akış yavaşlıyor" dedi. Bu arada komşu Uttar Pradesh eyaletinde de nehir kıyılarında yaşayanlara sel uyarısı yapıldı.

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Buzulun neden koptuğu bilinmiyor. Batı Himalayalar'daki Uttarakhand eyaletinde aniden ortaya çıkan sel ve toprak kayması yüzünden ortaya çıkan felaketler sık yaşanıyor. Bölgede Haziran 2013'te yoğun Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketlerinde 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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