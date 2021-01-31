milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Dünya ayağa kalktı! Şok görüntüler...
Avrupa, daha önce görülmemiş bir kaosa adım adım sürükleniyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aşı programları gittikçe yavaşladı. Bazı ülkelerde ayaklanma patlak verirken aşı fiyaskosu nedeniyle öfke hakim. Son dakika haberine göre, gittikçe yayılan bu çfke patlamaları akıllara cevabı insanı dehşete düşüren bir soruyu akıllara getiriyor.
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
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Yetkililerin yaptığı bir açıklama, görülmemiş bir öfkenin fitilini ateşledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uygulanmamış sistemin getirilmesi, hoşgörüsüyle nam salmış halkı çılgına çevirdi.
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