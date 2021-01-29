Son dakika eğitim haberleri | Okullar 15 Şubat'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim ve normalleşme için önemli tarih...

Aynı zamanda koronavirüslü bir kişi enfekteyken başka bir virüs enfeksiyonuna o anda yakalanması daha güçtür. Çünkü vücut zaten aktif bir şekilde virüs ile savaşıyor, başka bir virüsün de o insana gelip yerleşmesi daha güçtür. Viral enfeksiyonlar genelde bir arada bulunmaz; ama virüs enfeksiyonlarından sonra bakteriyel enfeksiyonlar üzerine binebilir, bu da daha ağır hasarlar bırakabilir kişilerde.