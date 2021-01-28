milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 18:19 • Son Güncelleme:
Son dakika… Hemen duyuruldu! Dünyanın heyecanla beklediği mutasyon açıklaması...
Dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan koronavirüs varyantlarının saldırganlık seviyeleri araştırmacıları büyük paniğe sevk etti. Brezilya’nın 2 milyonluk Manaus kentini akıl almaz şekilde kısa bir sürede esir alan virüsün hızı karşısında neler yapılabileceği tartışılıyor. Son dakika haberine göre ise Novavax firması tüm dünyanın beklediği duyuruyu yaptı. Öte yandan CNN, Brezilya'da ortaya çıkan korkunç koronavirüs varyantı nedeniyle sağlık sisteminin çökmesi sonrası ortaya çıkan vahim tabloyu gözler önüne serdi. ABD’li medya kuruluşu NPR’ın haberine göre hastalığa yeniden kapılma riskini ortaya çıkaran bu yeni varyanta karşı aşıların ne denli etkili olacağına dair çarpıcı açıklamalar geldi…
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 18:19 • Son Güncelleme:
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Her şey iyiye gitmeye başlamışken ansızın ortaya çıkıp tozu dumana katan koronavirüs mutasyonları korkunç sahnelere sebep olmaya devam ediyor. Öte yandan yeni geliştirilen bir aşıyla ilgili faz 3 sonuçları heyecan yarattı.
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ANTİKORLAR ZAYIFLIYOR MU?
Bu hipotezi test etmek için Moore ve meslektaşları, virüsün önceki versiyonuyla hasta olmuş 44 kişiden kan serumu aldılar ve bu serumdaki antikorların Güney Afrika'daki yeni varyanta karşı hala çalışıp çalışmadığını kontrol ettiler. Yoksa antikorlar duyarlılıklarını mı kaybediyor?
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Virüs uzmanı Ravi Gupta, virüs ve aşı arasında artık bir "kedi fare" oyunumuz olduğunu söyledi. Gupta, virüsün aşı (ve bağışıklık sistemimiz) etrafında yollar bulduğunu ve bu nedenle üreticilerin aşıları yeniden formüle etmeleri gerektiğini söyledi (aksi takdirde iki kez enfekte olma riskini taşıyoruz).
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Başsavcı Augusto Aras'ın ofisi, Manaus hastanelerinde yaşanan oksijen kıtlığı nedeniyle yapılan uyarılara verdiği yanıttan ötürü Sağlık Bakanlığı'na, bunun yanı sıra Amazonas eyaleti valisi Lima'ya, eski Manaus belediye başkanı Arthur Virgilio Neto'ya ve şu anki belediye başkanı Almeida'ya soruşturma çağrısında bulundu.
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