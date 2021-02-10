milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 10 Şubat 2021 - 02:49 • Son Güncelleme:
Son dakika... Tarihi karar! Gözyaşlarına boğuldu...
Tarihler 6 Ocak 2021'i gösterdiğinde tüm dünyayı şoke eden olay gerçekleşmiş ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği miting sonrası destekçileri Kongre binasını basmıştı. Görevi devretmesine 2 hafta kala yaşanan ve biri polis 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın etkileri sürüyor. Demokratlar, olaydan hemen sonra Cumhuriyetçi başkanın azledilmesi için çalışmalara başladı. Senato'dan tarihi bir karar çıktı.
milliyet.com.tr, BBC TÜRKÇE
• 10 Şubat 2021 - 02:49 • Son Güncelleme:
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Eski ABD Başkanı Trump'ın azil süreci, gözleri yeniden Washington'a çevirdi ve tüm dünya tarihe tanıklık etti. Trump'ın azledilme talebinin Anayasa'ya uygun olup olmadığı oylandı.
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