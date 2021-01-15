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AA, Sputnik
• 15 Ocak 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:

Son dakika... Trump kararını verdi! FBI ve Savcılık'tan kan donduran açıklamalar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington'dan ayrılacağı iddia edildi. Yemin töreniyle ilgili FBI'dan da 'çok sayıda tehdit aldıklarına' dair açıklamalar ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Federal Savcılık'tan ise inanılmaz bir iddia geldi. Savcılık, Kongre baskınına katılanların gerçek amaçlarının ne olduğunu açıkladı.

AA, Sputnik
• 15 Ocak 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
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ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'ın, tören esnasında da başkent Washington'da olmayacağını bildirdi.

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Yetkililer, Trump'ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken saatlerde Washington'dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle Florida'ya yerleşeceğini kaydetti. 

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Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Biden'ın kazanmasının ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti. 

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Trump yanlıları, 6 Ocak'ta seçimlerin tescili için Senato ve Temsilcilerinin ortak oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmış ve olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti. 

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Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a yönelik azil sürecini başlatmış ve Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 13 Ocak Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

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Federal savcılar mahkeme belgelerinde, geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washinton'da Kongre binasına saldıran Trump yanlısı grubun "seçilmiş yetkilileri yakalayıp suikast düzenlemeyi" amaçladığını söyledi.

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Açıklama, baskında yüzü boyalı, üstsüz ve boynuzlu tüylü bir şapka giyerken görünen Arizona'lı Jacob Chansley aleyhinde Perşembe günü geç saatlerde açılan dava sırasında geldi.

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Savcılar, Chansley'nin birkaç dakika önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği kürsüye tırmandıktan sonra, Pence'e "Bu sadece an meselesi, adalet geliyor" yazılı bir tehdit notu bıraktığını söylüyor.

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Pence ve diğer kongre liderleri, isyancılar odaya girmeden önce Gizli Servis ve ABD Kongre Polisi tarafından salondan çıkarılmıştı.

10FBIDAN UYARI

FBI'DAN UYARI

FBI Direktörü Christopher Wray, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in yemin töreni öncesinde çok sayıda tehdit tespit ettiklerini belirtti.

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FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, “Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak’ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor” ifadesini kullandı.

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Özellikle bu eylemler sırasında olası şiddet olaylarının meydana gelmesiyle ilgili endişelerin olduğunu dile getiren FBI Direktörü, silahlı protesto çağrıları ve potansiyel tehditler dahil gelen tüm “ihbarları” yakından takip ettiklerini kaydetti.

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Washington Post'un ele geçirdiği FBI belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı.

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Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var.

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'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

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