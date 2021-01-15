AA, Sputnik
• 15 Ocak 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
Son dakika... Trump kararını verdi! FBI ve Savcılık'tan kan donduran açıklamalar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington'dan ayrılacağı iddia edildi. Yemin töreniyle ilgili FBI'dan da 'çok sayıda tehdit aldıklarına' dair açıklamalar ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Federal Savcılık'tan ise inanılmaz bir iddia geldi. Savcılık, Kongre baskınına katılanların gerçek amaçlarının ne olduğunu açıkladı.
AA, Sputnik
• 15 Ocak 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
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ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'ın, tören esnasında da başkent Washington'da olmayacağını bildirdi.
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FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, “Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak’ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor” ifadesini kullandı.
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