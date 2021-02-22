Son dakika: Trump'ın Kim'e yaptığı teklif ortaya çıktı! O bile şoka girdi...

Bolton, bu karara inanamadığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı John Kelly ve ben odada Trump'la oturuyorduk ve bize danışılmadı. Trump'ın kendi aklına esti. Hataydı ve karşılığında hiçbir şey alamadığımız bir tavizdi."