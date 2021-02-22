milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
Son dakika: Trump'ın Kim'e yaptığı teklif ortaya çıktı! O bile şoka girdi...
BBC'nin belgesel dizisinin üçüncü bölümü, dünyayı şoka uğratan bir gerçeği ortaya çıkardı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, geçmişte "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif, dünyayı şaşkına çevirdi.
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
1
Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD Başkanı olsa da, iki ülkenin ilişkisi çalkantılı şekilde ilerledi. Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.
2
Eski ABD Başkanı Trump, "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kim Jong-un ile 2019'da Vietnam’da görüştü ancak bir anlaşma sağlanamadı. Kuzey Kore, başından bu yana nükleer programından vazgeçmesi için Amerika’nın uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istiyordu. Trump da Kuzey Kore’nin nükleer programından tamamen ve hemen vazgeçmesini talep ediyordu ancak görüşmelerde bu yönde bir ilerleme yaşanmamıştı.
3
5
VİETNAM ZİRVESİ SONRASI ŞOK TEKLİF
Trump ve Kim, Kuzey Kore'nin nükleer programını müzakere etmek için ikinci tarihi toplantılarını Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirdi. Zirve, liderlerin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Kim'in neyi bırakmaya istekli olacağı konusunda anlaşamayınca aniden sona erdi ve Trump gazetecilere 'Bazen sadece yürümek zorundasın' dedi.
7
9
11
13
14
Belgesel dizisi, Trump ve Kim'in 2018'deki ilk buluşmasının nasıl düzenlendiğine dair yeni ayrıntılar da sundu. O sırada Trump'ın Kim'le 'Roket Adam' diye alay ederken ve Kuzey Kore'ye 'ateş ve öfke' salmakla tehdit etemsinin ardından Kim'le görüşmeye istekli olması, sonra birçokları için sürpriz oldu.
15
Birleşmiş Milletler'in Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Jeff Feltman, BBC'ye Trump'ın bir toplantı teklifiyle Kim'e 'gizli bir mesaj' verdiğini açıkladı. Feltman, Kuzey Kore hükümetinin onu Pyongyang'ı ziyaret etmeye davet ettiğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başlangıçta kabul etmemesi gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
16
Feltman, birkaç hafta sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, daveti görüşmek için Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini söyledi. Feltman, "Trump ve Guterres neler olup bittiğine, neyin mümkün olabileceğine, ne kadar tehlikeli olduğuna, askeri bir tepkinin ne kadar olası olacağına ve bu tür şeylere ilişkin notları karşılaştırıyorlardı," dedi.
17
19
21
22