• 06 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken "Sakin Şehirler"
Her sabah trafiğin sıkıştığı, toplu taşımada yer kapma mücadelesi verilen, gürültünün hiç eksik olmadığı büyük şehirler insanın yaşam kalitesini düşüren faktörler. Tüm bunlardan uzak, koşturmacanın yaşanmadığı şehirler son dönemde dünyada epey revaçta. "Sakin şehir" kavramıyla tanımlanan bu kentler listesine Türkiye'den de birçok yer girmeyi başardı. İşte İtalya'da başlayan ve son dönemde turistlerin de gözdesi haline gelen sakin şehirler ve onlar hakkında bilinmesi gerekenler...
• 06 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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Seferihisar, İzmir
Son yıllarda özellikle alternatif turizm yönüyle ön plana çıkan Seferihisar, Sığacık gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Ege mutfağının en sağlıklı çeşitlerini de ziyaretçilerine sunuyor. Öte yandan 3000 yıllık Teos Antik Kenti de bölgede mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.
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