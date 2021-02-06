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• 06 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken "Sakin Şehirler"

Her sabah trafiğin sıkıştığı, toplu taşımada yer kapma mücadelesi verilen, gürültünün hiç eksik olmadığı büyük şehirler insanın yaşam kalitesini düşüren faktörler. Tüm bunlardan uzak, koşturmacanın yaşanmadığı şehirler son dönemde dünyada epey revaçta. "Sakin şehir" kavramıyla tanımlanan bu kentler listesine Türkiye'den de birçok yer girmeyi başardı. İşte İtalya'da başlayan ve son dönemde turistlerin de gözdesi haline gelen sakin şehirler ve onlar hakkında bilinmesi gerekenler...

• 06 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da bir hareket olarak ortaya çıkıp günümüzde yaşam biçimine dönüşen ve Türkiye'de de karşılığı bulunan bir organizasyon.

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Sakin ve koşturmacadan uzak bir hayatı önemseyen Cittaslow listesinde İtalya ve Polonya'dan sonra en çok Türkiye'den yerleşim yeri bulunmakta.

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Öyle ki son zamanlarda Türkiye'deki pek çok yerleşim birimi Cittaslow listesine girmek için başvuruda bulunmuş durumda. Özellikle bölgeyi ziyaret etmek isteyen turistler açısından bu özellik kayda değer bir öneme sahip.

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Cittaslow'a dahil olabilmek için yerine getirilmesi gereken çevre, altyapı, kentsel yaşam, tarım ve misafirperverliğe dayalı kriterler bulunuyor. İşte Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken "sakin şehirler".

5Şavşat, Artvin

Şavşat, Artvin

Doğa Karadeniz'in bu dillere destan köşesi, Türkiye'nin en yeşil ve en çok yağış alan yerlerinden biri olarak da biliniyor. Bölgede ağırlıklı olarak şirin ahşap evler karşınıza çıkacaktır.

6Şavşat, Artvin

Şavşat, Artvin

Artvin'in genelinde gibi Şavşat da ormanlar ve dağlarla kaplı. 2015 yılında cittaslow ilan edilen Şavşat'ın en turistik yeri kuşkusuz Sahara Karagöl Tabiat Parkı.

7Perşembe, Ordu

Perşembe, Ordu

Sakin şehirler arasında en ünlülerden biri kuşkusuz Perşembe. Ordu'nun bu güzel ilçesi sahip olduğu doğal güzelliklerle öne çıkıyor. Bunlardan biri de ünlü yaylası.

8Perşembe, Ordu

Perşembe, Ordu

2010 yılında Cittaslow ilan edilen Perşembe 40 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle de mavi ve yeşilin kesiştiği bir yer. Bölge aynı zamanda dalış tutkunlarının da sıklıkla tercih ettiği bir bölge.

9Halfeti, Şanlıurfa

Halfeti, Şanlıurfa

Şanlıurfa-Gaziantep sınırında yer alan Halfeti, son yıllarda artış gösteren Güneydoğu Anadolu turlarının en gözde rotalarından biri.

10Halfeti, Şanlıurfa

Halfeti, Şanlıurfa

Büyük bölümü bölgeye inşa edilen baraj nedeniyle sular altında kalan eski Halfeti, turistlerin ilgisini çekmekte. Özellikle fotoğraf tutkunları Halfeti'ye büyük ilgi göstermekte.

11Gökçeada, Çanakkale

Gökçeada, Çanakkale

Gökçeada ya da diğer adıyla İmroz, Türkiye'nin en büyük adasıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin en batı ucu olan ada, Gökçeada, 91 kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir.

12Gökçeada, Çanakkale

Gökçeada, Çanakkale

Uzun süredir alternatif turizmin gözde rotalarından biri olan Gökçeada, butik otelleri ve keşfedilmeyi bekleyen köyleriyle turistleri cezbediyor.

13Uzundere, Erzurum

Uzundere, Erzurum

2016 yılında sakin şehir statüsü kazanan Erzurum'un bu şirin ilçesi, sakinliği ve doğa ile iç içe yapısıyla dikkat çekiyor. Ağlayan ve Diyar gibi mutlaka görülmesi gereken köylere ev sahipliği yapan Uzundere'nin doğası da insanı kendisine hayran bırakıyor.

14Uzundere, Erzurum

Uzundere, Erzurum

Başta ünlü Tortum Şelalesi olmak üzere çok sayıda doğa güzelliğine ev sahipliği yapan Uzundere, özellikle ilkbahar aylarında turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

15Taraklı, Sakarya

Taraklı, Sakarya

Sakarya'nın güneydoğusunda bulunan Taraklı, tarihi evleri ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bolu'nun Göynük ilçesine de oldukça yakın bir konumda bulunan Taraklı, günübirlik turların gözde rotaları arasında.

16Taraklı, Sakarya

Taraklı, Sakarya

1987'de ilçe olan Taraklı'da pek çoğu Osmanlı döneminden kalma ve sivil mimarinin en güzel örnekleri olan evler dikkat çekmekte.

17Akyaka, Muğla

Akyaka, Muğla

Türkiye'nin en çok turist çeken illerinden biri olan Muğla'daki Akyaka, aslında tüm o kalabalıklardan uzakta bir yer. Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka, doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

18Akyaka, Muğla

Akyaka, Muğla

Gidenler tarafından asla dönmek istenmeyen yer olarak tanımlanan Akyaka, yeşil ve mavinin buluştuğu bir coğrafyaya sahip. 2011 yılında Cittaslow ilan edilen Akyaka alternatif turizm rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

19Vize Kırklareli

Vize Kırklareli

Türkiye'nin kuzeybatı noktası olan Vize, dünyada eşi benzeri az bulunur güzelliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle özellikle hafta sonu turistlerin uğrak rotası olan Vize, oldukça eski bir yerleşim.

20Vize, Kırklareli

Vize, Kırklareli

Bu şirin kasabayı özel kılan noktalardan biri de longoz ormanlarıyla kaplı etrafı. Cehennem Şelaleleri'nin yanı sıra Kıyıköy ve bir diğer doğa güzelliği olan İğneada'ya olan yakınlığıyla Vize mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

21Seferihisar, İzmir

Seferihisar, İzmir

İzmir'deki Seferihisar, son yılların en gözde rotalarından biri. Bölge aynı zamanda Cittaslow'da yer alıyor. Hatta Seferihisar Cittaslow için gerekli olan 70 kuralın tamamını karşılayan Türkiye'deki ilk ilçe olma özelliği de taşıyor.

22Seferihisar, İzmir

Seferihisar, İzmir

Son yıllarda özellikle alternatif turizm yönüyle ön plana çıkan Seferihisar, Sığacık gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Ege mutfağının en sağlıklı çeşitlerini de ziyaretçilerine sunuyor. Öte yandan 3000 yıllık Teos Antik Kenti de bölgede mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

23Yalvaç, Denizli

Yalvaç, Denizli

Isparta'ya bağlı bir ilçe olan Yalvaç, Sultan Dağları'nın eteklerine kurulmuştur. 2012 yılında Cittaslow ilan edilen Yalvaç, Neolitik Çağ'dan bu yana insanların yaşadığı bir yer.

24Yalvaç, Denizli

Yalvaç, Denizli

Antiokhei Antik Kenti de Yalvaç ilçesi sınırlarındadır. Roma İmparatorluğu döneminin ihtişamlı yapılarına ev sahipliği yapan bu antik kent mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

25Eğirdir, Isparta

Eğirdir, Isparta

Eğirdir gölü kıyısında yer alan bu ilçe, Isparta'nın "Sakin şehir" listesinde yer alan tek merkezi değil. Eğirdir gibi Yalvaç da Isparta'nın "Sakin şehir" listesinde yer alan bir ilçedir.

26Eğirdir, Isparta

Eğirdir, Isparta

Eşsiz göl manzarası ve yavaş akan gündelik yaşamıyla Eğirdir, koşturmacadan bunalanlar için birebir. Bölge özellikle de salgın döneminde ön plana çıkmış durumda.

27Mudurnu, Bolu

Mudurnu, Bolu

Bolu'nun ikinci Cittaslow kenti olan Mudurnu, Türkiye'nin de 15. sakin şehridir. Aşçıları ve mutfaktaki maharetleriyle ünlü Mudurnu günübirlik turların ve gastronomi gezilerin önde gelen rotalarından biri.

28Mudurnu, Bolu

Mudurnu, Bolu

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı nedeniyle özellikle hafta sonu çok sayıda turisti ağırlayan Mudurnu, korumayı başardığı tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor.

29Köyceğiz, Muğla

Köyceğiz, Muğla

Türkiye'nin en yeni sakin şehirlerinden biri olan Köyceğiz, yakınındaki Bodrum, Marmaris gibi kalabalık tatil merkezlerinin arasında sakinliği ve huzurlu yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

30Köyceğiz, Muğla

Köyceğiz, Muğla

Kaya Mezarları ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan bu güzel ilçe tıpkı Akyaka gibi daha alternatif bir tatil anlayışına sahip turistlerin tercih ettiği bir rota.

31Göynük, Bolu

Göynük, Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesi, korunmuş mimarisi, sizi tarihte bir yolculuğa çıkaran sokaklarıyla ünlü. Özellikle hafta sonu İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden çok sayıda turist Göynük'e gelmekte.

32Göynük, Bolu

Göynük, Bolu

Sakin Şehir bakımından Türkiye'nin en önde gelen yerlerinden biri olan Bolu'da bulunan Göynük, özellikle sokaklarında keşfe çıkmayı hak eden tarihi birikimiyle hayranlık uyandıran bir yer.

33Gerze, Sinop

Gerze, Sinop

Sinop, Türkiye'nin suç oranının en düşük olduğu kent. Sinop deniz kıyısında bulunan ilçelerinden biri olan Gerze de bu huzuru yaşayan yerlerden biri.

34Gerze, Sinop

Gerze, Sinop

Sinop, Türkiye'nin suç oranının en düşük olduğu kent. Sinop deniz kıyısında bulunan ilçelerinden biri olan Gerze de bu huzuru yaşayan yerlerden biri.

35Ahlat, Bitlis

Ahlat, Bitlis

Anadolu'daki ilk büyük Türk şehri olan Ahlat, aynı zamanda bu coğrafyada Türklerin ilk anıtsal yapılarına da ev sahipliği yapması bakımından tarihimiz açısından da büyük bir öneme sahip.

36Ahlat, Bitlis

Ahlat, Bitlis

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Anıt Mezarları'na da ev sahipliği yapan ilçe Türkiye'nin Cittaslow listesinde yer alan kasabalarından bir diğeri.

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