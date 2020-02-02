2020'de EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son durum nedir? İşte son gelişmeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Bakan Selçıuk programda EYT konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte Bakanın o sözleri...

2020'DE EYT ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilişkin yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşı tutmayanlar tabirini kabul ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor.

Bu kurulan sistemin dengesinde değişiklikler oluyor. Bu dengeyi sarsıntığında bozukluklar olmuş oluyor. 1993 yılında Süleyman Demirel hükümetinde bu yaş kriteri kaldırılıyor.

Maliyet hesapları var. Bunun prensiplerinde de sorun var. Adı yaşlılık aylığı. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir oran değil. Türkiye halen reformları etkisinde. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler.

Emeklilik aylığı süremiz diğer ülkelerden yüksek.

Temel sebep esasında EYT'den emekli edildiklerini düşündükleri zaman tekrar çalışmak istiyorlar. Emekli maaşlarının üstüne bir maaş daha eklemek... Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. EYT'nin bize göstermiş olduğu şey emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız var. Uzun soluklu bir çalışma bu." diye belirtti.