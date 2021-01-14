YKS başvuruları için heyecan dorukta... Ocak ayının gelmesiyle birlikte heyecan katsayısı iyice artmuş durumda... Üniversite adayları sınav için hazırlıklarını sürdrürüken bir yandan da başvurularıp başlayıp başlamadığını sorguluyor. Peki, 2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.

2020 yılında başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınmış, sınavlar 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı.