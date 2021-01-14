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14.01.2021 - 10:20 |

2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite adayları yeni yılın ilk ayı ile birlikte büyük bir heyecan yaşıyorlar... Üniveristeye girmenin en önemli adımı olan YKS başvuruları için sabırsızlık had safhada... Sürekli olarak 2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? diye soruluyor.

2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

 

YKS başvuruları için heyecan dorukta... Ocak ayının gelmesiyle birlikte heyecan katsayısı iyice artmuş durumda... Üniversite adayları sınav için hazırlıklarını sürdrürüken bir yandan da başvurularıp başlayıp başlamadığını sorguluyor. Peki, 2021 YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.

2020 yılında başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınmış, sınavlar 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı.

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