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29.03.2020 - 18:00 |

30 Mart Pazartesi (yarın) hava durumu nasıl olacak?

Corona virüsü nedeniyle vatandaşlar evden çıkmazken iş nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kalanlar yarınki hava durumunu merak ederek 30 Mart Pazartesi (yarın) hava durumu nasıl olacak? sorusunu soruyor.

30 Mart Pazartesi (yarın) hava durumu nasıl olacak?

 

Yarın yeni bir haftaya giriyoruz ve artık mart ayının son günleri... Yarın dışarı çıkmak zorunda kalacak olan vatandaşlar hava durumunu merak ederek "Hava nasıl olacak?" diye soruyor.

30 MART HAVA DURUMU...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısı bulutlu; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu yağmurlu; Doğu Anadolu'da ise kar bekleniyor.

30 Mart Pazartesi (yarın) hava durumu nasıl olacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajıMilli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.
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