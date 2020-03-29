30 Mart Pazartesi (yarın) hava durumu nasıl olacak?

Yarın yeni bir haftaya giriyoruz ve artık mart ayının son günleri... Yarın dışarı çıkmak zorunda kalacak olan vatandaşlar hava durumunu merak ederek "Hava nasıl olacak?" diye soruyor.

30 MART HAVA DURUMU...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısı bulutlu; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu yağmurlu; Doğu Anadolu'da ise kar bekleniyor.