65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta başlayacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Corona virüs önlemeleri kapsamında uzun bir süredir sokağa çıkmma yasağı kapsamında olan 65 yaş üstü için Mayıs ayında alınan karar ile bir gün süre ve belirli saaatler içerisinde olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verileceği duyurulmuş ilk izin ise 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmişti. 65 yaş üstü vatandaşlar şimdilerde sokağa çıkma izni bugün mü saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman kaldırılacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni bugün 14:00 - 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN TAMAMEN SONA ERECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma izninin ne zaman sona ereceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor