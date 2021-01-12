65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu, seyahat yasağı var mı? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi, yasak mı?

Koronavirüs nedeniyle son dakika 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taıa kısıtlamasına ek olarak yeni yasak gündeme geldi. Daha önce 65 yaş üstü metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş kullanımı kısıtlanmıştı. Aynı zamanda 20 yaş altı da 13.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanabiliyordu. İstanbulkart'tan yeni kısıtlama açıklaması geldi. İşte, detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

Kasım ayından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasakları genişletilerek söz konusu yaş grubundaki vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya binemiyordu.

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı engellendi.

20 YAŞ ALTI TOPU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ YASAK MI?

Önceki genelgede 20 yaş altı da toplu ulaşımı kısıtlı olarak kullanıyordu. 13.00-16.00 saatleri arasından sokağa çıkmanın serbest olduğu yaş grubu yine aynı saatlerde toplu taşıma kullanabiliyordu. İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı. Böylelikle 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımı engellendi. 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

HES KODU EŞLEME YAPILMAYAN İSTANBULKART KULLANILAMAYACAK

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak. Tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.