AÖF kayıt yenileme, yeni kayıt, sınav tarihleri ne zaman? AÖF takvimi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri açıklandı. AÖF öğrencileri ise harekete geçti. Peki AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri açıklandı. AÖF öğrencileri ise harekete geçti. Peki AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020-2021



- AÖF kayıt yenileme Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 05 Ekim 2020 Pazartesi, 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında alınacak.



AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ 2020-2021



- İkinci Üniversite 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe



- YKS Yeni Kayıt 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10 Eylül 2020 Perşembe



- Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme 28 Eylül 2020 Pazartesi - 1 Ekim 2020 Perşembe



- Sağlık Lisans Tamamlama 21 Eylül 2020 Pazartesi - 24 Eylül 2020 Perşembe

- Yatay Geçiş 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe



- ANADOLUYÖS 28 Eylül 2020 Pazartesi 15 Ekim 2020 Perşembe



- Yatay Geçiş Ders Ekleme 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe



AÖF SINAV TARİHLERİ 2020-2021



Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.



KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ



Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.