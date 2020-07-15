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15.07.2020 - 02:32 | | İHA

Ardahan'da görüldü! Nesli tükenmek üzere...

Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ardahan'da görüldü! Nesli tükenmek üzere...

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür tarafından görüntülendi.

Ardahanda görüldü Nesli tükenmek üzere...

Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Özgür, "Alaca sansarı tarlada bulunan yuvasından çıkarken gördüm. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi. Daha sonra yine dışarı çıkan alaca sansar tekrardan etrafı gözetliyor. Alaca sansar daha sonra yuvasına döndü’’ Dedi.

 

 

 

 

 

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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