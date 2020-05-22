Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik

MSB, Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliği ile fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esasların belirlendiği maddeye, "Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir" bendi eklendi.