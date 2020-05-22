MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik
ABONE OL
22.05.2020 - 02:21 | | DHA

Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik

Astsubayların tabi olduğu Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT), doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararıyla yapılmayacak.

Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik

 

MSB, Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliği ile fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esasların belirlendiği maddeye, "Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir" bendi eklendi.

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

    15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    TIR'ın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu!

    TIR'ın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu!

    Sıradaki Haber