Bakan Gül'den ikinci yargı paketi açıklaması... Peki yakın zamanda af çıkacak mı?

Af bekleyenlerin gözü kulağı ikinci yargı paketinde... İkinci yargı paketi ise yakın zamanda Meclis'e geliyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları umutla beklerken herhangi bir haber almak adına sık sık "Yakın zamanda af çıkacak mı?" sorusu soruluyor.

Af yasası kamuoyunun gündeminde... Binlerce kişi af yasasının çıkması için umutla bekliyor. Hemen hemen her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler "yakın zamanda af çıkacak mı?" sorusunu sorarak son gelişmeleri takip etmek istiyor.

5 ŞUBAT AF YASASI GELİŞMESİ

Konu hakkında son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, "AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, ikinci yargı paketine ilişkin soru üzerine, konunun Meclis gündeminde olduğunu belirterek, şunları söyledi: Meclisin takdir edeceği gündeme bağlı. Bu tarihte olur dememiz Meclis’in saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır çalışılıyor. Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım." dedi.