05.06.2020 - 18:12 |
Bakan Koca, AB üyesi büyükelçilerle corona toplantısı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği üyesi büyükelçilerle corona virüs toplantı yaptı.
Twitter hesabından toplantıyla ilgili bilgileri paylaşan Koca şu ifadelere yer verdi:
AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptık. COVID-19’la mücadelemiz konusunda yararlı bir gerçekleştirdik. Ayrıca AB’ye tam üyeliğin ülkemizin stratejik hedefi olduğuna da değinerek, Türkiye’nin sağlık alanında AB’ye güç katacağını sözlerimize ekledik.
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