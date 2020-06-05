Bakan Koca, AB üyesi büyükelçilerle corona toplantısı yaptı

Twitter hesabından toplantıyla ilgili bilgileri paylaşan Koca şu ifadelere yer verdi:

AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptık. COVID-19’la mücadelemiz konusunda yararlı bir gerçekleştirdik. Ayrıca AB’ye tam üyeliğin ülkemizin stratejik hedefi olduğuna da değinerek, Türkiye’nin sağlık alanında AB’ye güç katacağını sözlerimize ekledik.