Bakanlığın Belek halk plajları, sezona yetiştirilecek

Antalya'nın gözde turizm bölgelerinden Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde, bu yaz 2 ücretsiz halk plajı açılması için çalışma başlatıldı. Geçen yıl Bodrum ve Çesme'de halk plajları açan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu sezon Serik'te Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı'nın projelendirme ve planlaması yapılıyor. Plajlarda, zengin olanakların sunulduğu sosyal alanlar olarak hizmet verilecek. Tesislerde plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar alanlar olacak. Plajlar, engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanacak.

YÖRESEL ÜRÜNLER HALK PAZARI

Belek Ücretsiz Halk Plajı, 1000 kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete alınacak.

Kadriye Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı'nda ise piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanaklar sunulacak.

CARETTA CARETTALAR İÇİN KORUMA ALANI

Öte yandan doğa ile dost strateji izleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca plajlarda, nesli tükenmek üzere olan ve korumaya alınan caretta carettalar için koruma ve tedavi merkezlerine yer verilecek.