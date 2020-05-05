Bedelli askerlik ne zaman başlayacak 2020? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar?

Bedelli askerlik ile ilgili detaylar gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bedelli askerliğin başlayacağı tarih araştırılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında ayaptığı açıklamada bedelli askerlik ile de ilgili bir detay paylaştı. Peki bedelli askerlik ne zaman başlayacak?

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını, belediyelerin kredi işlemleri ile İller Bankası ihalelerinin 27 Mayıs'ta yeniden açılacağını aktaran Erdoğan, "Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Senenin başında bedelli askerlik fiyatı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.

Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.