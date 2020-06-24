Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Gözler Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının saat kaçta başlayacağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında ise basın açıklaması yapacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.