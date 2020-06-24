24.06.2020 - 15:00 |
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Corona virüsün çıkmasından sonra Bilim Kurulu oluşturuldu. Corona Virüs Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Video konferans yoluyla gerçekleşecek toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama gerçekleştirecek. İşte Bilim Kurulu toplantı saati ile ilgili detaylar...
Gözler Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının saat kaçta başlayacağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında ise basın açıklaması yapacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın imha çalışmalarını sürdürüyorFırtına öncesi sessizliğin yaşandığı Libya'da Türk özel kuvvetler askerleri bir bir ortaya çıkardı, görüntüyü bazı yabancı analistler 'Mükemmel video paylaşıldı' diyerek sosyal medya hesaplarına taşıdı.