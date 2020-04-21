Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
Türkçe içerisinde en çok bilinen ve kullanılan atasözleri arasında damlaya damlaya göl olur cümlesi geliyor. Aynı zamanda pek çok insan bu cümlenin ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, damlaya damlaya göl olur atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.
Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında damlaya damlaya göl olur atasözü ‘Küçük şeyleri ve zamanla biriktirmek suretiyle çok daha büyük hale gelebilir,’ anlamı üzerinden ifade etmek mümkün. Özellikle küçük küçük kenara para atmak suretiyle ileride iyi bir birikmiş paraya sahip olmak anlamı üzerine çok fazla kullanılmaktadır.
Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Anlamı Nedir?
Yağmur damlaları zaman içerisinde küçük derileri oluşturur. Dereler çayları ve çaylar ise Irmakları, ırmaklar da göl ve denizler oluşturur. Bu anlamı üzerinden damlaya damlaya göl olur atasözünü ifade etmek mümkün.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri Türkçe içerisinde en önemli öğütlerdir. Kısa ödül olarak bilinen atasözleri içerisinde damlaya damlaya göl olur cümlesi anlamı açısından çok önemlidir. Buradaki genel anlam küçük şeylerin kıymeti bilinmeli ve çarçur edilmemelidir.