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22.06.2020 - 22:49 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama

 

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

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