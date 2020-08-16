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16.08.2020 - 09:51 | | AA

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 259 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 259 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 426 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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