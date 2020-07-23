Gözler ÖSYM'de: 2020 YKS sonuçları açıklaması erkenden yapılır mı? YKS sınav sonuç tarihleri...

YKS 2020 sonuçları için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılması beklenen YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duran öğrenciler; sık sık YKS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte 81 ilimizde binlerce genç öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Adaylar YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulundurarak araştırmalarına başladı. Peki YKS sonuçları erken açıklanır mı?



YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından belirtilen tarihler genelde o sınavın açıklanması için belirtilen son tarih olarak dikkat çekiyor. ÖSYM son yıllarda yaptığı sonuç açıklama süresince bazı sınavları belirttiği tarihlerden önce adaylara duyurdu. YKS sonuçları içinde benzer bir durum yaşanması mümkün görünüyor. ÖSYM tarafından konuaya dair henüz net bir açıklama yapılmasa da sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı beklentisi oldukça yüksek...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunun ardından tercihlerin alınacağı tarihlerde belirlenecek. YKS tercihleri online ortam üzerinde yapılacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ilk aşamada Üniversitelerde yer alan boş kontenjanlar hesaplandıktan sonra ek yerleştirme süreci başlayacak.

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YKS BARAJ PUANI KAÇ?



Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.



YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI