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26.12.2020 - 19:19 |

Koronavirüs tablosu 26 Aralık bugün | Vaka sayısı, ölen sayısı, test sayısı...

Koronavirüs tablosunu araştıran vatandaşlar için Türkiye'nin koronavirüste son durumunu haberimize ekledik. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanmaya devam eden koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Peki bugüne ait koronavirüs vaka sayısı, ölen sayısı ve test sayısı kaç? İşte 26 Aralık koronaviüs tablosuna dair bilinenler...

Koronavirüs tablosu 26 Aralık bugün | Vaka sayısı, ölen sayısı, test sayısı...

26 Aralık 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs vaka sayısı 15.118, hasta sayısı 3.002, vefat sayısı 253, iyileşen sayısı 23.231, yapılan test sayısı ise 178.872...Peki Türkiye'nin koronavirüste son durumu nedir? İşte genel koronavirüs durumu...

KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNLÜK - GENEL

Koronavirüs tablosu 26 Aralık bugün | Vaka sayısı, ölen sayısı, test sayısı...

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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