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02.02.2021 - 09:57 |

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak? CANLI İZLE

Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihleri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verirken bugün Bakan Selçuk detayları paylaşacak. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak? CANLI İZLE

Okulların açılış süreciyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları bugün paylaşacak. Milyonlarce öğrenci ve veli Bakan Selçuk'u can kulağıyla dinleyecek. Toplantı öncesi "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu sıklıkla soruluyor.

BAKAN SELÇUK SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.  

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