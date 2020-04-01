Milliyet evden çalışıyor

Milliyet çalışanları, evden nasıl çalıştıklarını, evden çalışmanın kolay ve zor yanlarını, koronavirüs günlerinde neler yaşadıklarını anlattı. İşte Milliyet çalışanlarının evden çalışma deneyimleri...

‘Model haline gelebilir’

Levent Köprülü (Dış Haberler Müdürü): Zorunluluk nedeniyle de olsa evden çalışmak, kuşkusuz pek çok kişi için farklı bir deneyim gibi görünebilir. Gerektiğinde “eve iş de getiren” ben, bu konuda fazla zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Sosyalleşme fırsatları ve iş arkadaşlarımla görüşmelerimin iyiden iyiye azalması, en zorlandığım kısımlar. Bu zorunlu çalışma biçiminin, geleceğe ilişkin bir model haline gelmesinin de söz konusu olabileceğine inanıyorum.

Görüntülü toplantı

Oktay Pirim (Antalya Bölge Temsilcisi): 46 yıllık mesleğimde ilk kez evden çalışmak zorunda kaldım. Editörlerimiz ve sayfa sekreterlerimiz evlerinde. Sabahları internet üzerinden görüntülü olarak toplanıyoruz ve gazetemizi hazırlıyoruz.

‘Çok zormuş’

Engin Uğur Ağır (Milliyet Ege Bölge Temsilcisi): Korona belası yüzünden evden çalışmak işine aşık, 46 yıldır kendini mesleğine adamış biri için gerçekten çok zormuş. İşimiz gereği daha çok iş yerindeki arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz. Yani, gazete ikinci evimiz. Kısa sürede normale geçmeyi umut ediyoruz.

‘Sağır dilsiz gibi’

Habil Tangören (Editör): Gazetemizi “tam siper” evden hazırlıyoruz. Başlarda kolay gibi gelmişti ama günler geçtikçe “sağır dilsiz” gibi çalışmanın hayli zor olduğunu gördüm. Kimseyle konuşmadan yazışarak çalışmak zaman zaman kendimi kötü hissettiriyor.

‘Gürültüyü özledim’

Mehmet Kaya (Editör): “Evden çalışmak...” Hep duyardım ama bunun bizim mesleğimizde uygulanabileceğine hiç ihtimal vermezdim. Gerçekten de yaşamı kolaylaştırıyor, konforu artırıyor. Yollarda harcadığım iki saatlik süre artık bana ait. Fakat bir şeyler eksik kalıyor. Gazete ortamındaki ruhu yakalamak mümkün olmuyor.

İsmail Şahin (Editör): Eşim masanın bir tarafından ben diğer tarafında işimizi evimizden yapıyoruz. Oğlum da uzaktan eğitime bağlanıyor. Hepimiz bir odada olduğumuz için ara sıra gürültü sınırı aşılıyor. Kulaklıkla müzik dinleyerek birbirimize kızmadan, darılmadan çalışıyoruz.

Gürkan Akgüneş (Haber Araştırma Müdür Yardımcısı): Karantina günlerinde evden çalışmanın avantajları da var dezavantajları da. Öncelikle virüse karşı hem kendimiz hem de ailemiz açısından daha güvendeyiz. Günde 1 saat görebildiğim kızımla uzun zaman geçirince ne çok şey kaçırdığımı da fark etmiş oldum. Zorluğu ise sosyalliğin bir anda ortadan kalkması ve kapıya dayanan obetize riski.

Şaka yapmadan çalışmak

Görkem Evci (Editör): Evden çalışmak teknik olarak sorunsuz. İstanbul trafiğinde vakit kaybetmemek de güzel ama yüz yüze iletişim gibisi yok. Eve kapanmak zorunda olduğumuz bugünlerde karşı masadaki arkadaşımıza şaka yapmadan çalışmak hayatı bir parça daha sıkıcı yapıyor.

Bizim evden sizin eve

Koronavirüs pusuda, herkes merakta... İş hayatından market alışverişine alıştığımız her şey değişiyor. Bu tarihi dönemde ekonomik yol haritanızı rahat çizin istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Milliyet Ekonomi Servisi #Evdekal’arak hem virüse karşı duruyor, hem de radarlarını sonuna kadar açarak ekonomiyi evinize taşıyor. Ekonominin tüm paydaşlarının sesi oluyoruz. Doğru bilgiyle yüz yüze gelmeniz için tüm ekonomiyi bizim evden sizin eve taşıyoruz.

‘En zoru oğlumuza anlatmak’

Mert İnan (muhabir): Evden haber yazarken, sadece temel ihtiyaç malzemelerini için günde bir kez markete gidiyorum. Bu süreçte 2 yaşındaki oğlumla çok fazla vakit geçirme imkânım oldu. Eşim sağlık çalışanı olduğundan süreç bizim için oldukça stresli geçiyor. En zoru da oğlumuza yaşananları anlatamamak...

Mert İnan ve oğlu Deniz.

Gönül Koca (Editör): Evden çalışma dönemi başlayınca hiç düşünmeden anneme taşındım. Kendi evimde hem yakında 3 yaşına girecek oğlumla baş edip hem de çalışmaya kalkmak hiç akıl kârı değildi. Bu zorunlu karantina günlerinin sinirlerimizi yıpratmadan son bulması ve daha sağlıklı bir dünya dileğiyle...

Sevilay Ağar (Editör): Evden çalışma anne olanlar için çifte mesai anlamına geliyor. Bir yanda yetiştirmeye çalıştığınız haberler, bir yanda tepenizde her an size dokunmaya, iletişim kurmaya çalışan bir afacan.

Haber Merkezi’nden Eren Koca

Haber Araştırma’dan Gökhan Karakaş ve oğlu Atlas.

Gazetenin görsel yüzü

Sayfa tasarımcıları, muhabirlerin ve editörlerin çalışmalarını en çarpıcı biçimde Milliyet okurlarına sunmak amacıyla hiç alışık olmadıkları biçimde evlerinde çalışıyorlar.

‘Duvarlarla konuşmak’

Çisil Demir (Editör): İnsan hayal kurarken detay vermeliymiş, korona günlerinde bunu anladım. Evden çalışma sistemi insan sesini özleyeceğim aklıma gelmezdi. Şimdilik ben duvarlarla konuşuyorum, onlar benimle konuşmadan bitmesi dileğiyle...

Pelin Aykın (Editör): Karantina sürecinde evde olmak kendimi güvende hissettiriyor. Gün geçtikçe sosyallikten uzaklaştığımı ve haber kaçırmamak için daha fazla bilgisayar başında vakit geçirdiğimi fark ettim. Karantina sürecinin herkese yeni şeyler öğreteceği kesin, daha şimdiden bana daha sabırlı olmayı ve dikkatimi daha iyi toplamayı öğretti bile.

Can Çırnaz (Editör): Evden çalışmanın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Gün içinde 3 ila 3.5 saatlik trafik çilesini çekmemiş ve bu zamanı çalışarak değerlendirmiş oluyorum. Dolayısıyla dışarı çıkamamak rahatsızlık verse de iyi değerlendirildiği takdirde bu durum bir avantaj olarak kullanılabilir.

Haber Araştırma’dan Ferit Zengin ve oğlu Enver.

‘Sahaları çok özlüyorum’

Ayşegül Kahvecioğlu (Parlamento muhabiri): 15 gündür evden çalışıyorum. Hiç sokağa çıkmadan haber yapmak muhabirler için çok zor. Meclis’te çalışan benim gibi habercilerin imdadına cep telefonu ve sosyal medya yetişiyor. Sokakta hayat dursa da Meclis çalışmaya devam ettiği için telefon ile her sabah ilk iş olarak parti grubunu yokluyorum.

Haber akışı WhatsApp ve telefondan

Kıvanç El (Cumhur-başkanlığı muhabiri): Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mart’taki Brüksel temaslarını takip ettiğim için seyahat dönüşünden yani 10 Mart’tan bu yana evden çalışıyorum. 14 günlük karantina süreci ardından evden çalışmaya başladım. Kolay değil. Gazetecilikte sahada olmak bizi besleyen önemli konu. Gün içinde kızıma da vakit ayırmam gerek. Evden çalışma stresinin en güzel ilacı.

Şevket Yaman (CHP muhabiri): Biz bu konuda biraz şanslı olabiliriz. Siyaset muhabiriyim, yüz yüze görüşmelerin dışında habere ulaşmam, diğer haber alanlarıyla kıyaslandığında daha mümkün. Evden çalışma daha önce olmadığı kadar telefon görüşmesi ve internet yazışması yapar hale geldim.

GÜNDEM SAĞLIK

Aykut Yılmaz (Eğitim-sağlık muhabiri): Koronavirüs nedeniyle diğer dönemlere nazaran gündemi sağlık haberleri oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle sürekli iletişim halindeyim. Vatandaşların bu süreçte sağlıklı bilgi almalarını istiyorum, buna özen gösteriyorum.

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