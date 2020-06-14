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14.06.2020 - 11:02 | | AA

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Kovid-19 tedbirleri alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda(2020-MSÜ) ÖSYM tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Kovid-19 tedbirleri alındı!

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi'ndeki (TÜ) fakültelere gelen  öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el  dezenfektanı kullanan öğrencilerin evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan  sonra salona alındı.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Umut Berkay Özgür (18), sınava  Kovid-19 tedbirleri alınarak girdiklerini belirtti.

Askeri pilot olmayı istediğini anlatan Özgür, "Sınava gelen herkes  Kovid-19 tedbirlerine uyuyor. Maskelerimizi takıyoruz, kapıda girişte güzel  şekilde dezenfektan kullanıyoruz. Hayallerime kavuşmak istiyorum, çok çalıştım."  dedi.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Murat Ege Birtane (18) de  sınava çok iyi hazırlandığını belirterek, "Amacım deniz kuvvetlerine seçilmek  inşallah isteğim gerçek olur." dedi.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Erkan Şahin (18), MSÜ sınavına  salgına karşı alınan önlemler sayesinde girdiklerini ifade etti.

Kara kuvvetlerinde görev almak istediğini aktaran Şahin, sınava çok  iyi hazırlandığını ve başarmak istediğini kaydetti.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kırklareli Üniversitesi'nde de salgın tedbirleri alınarak  MSÜ sınavı yapıldı.

 

 

 

Bilim Kurulu üyesi Yamanel'den maske açıklamasıSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ''Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz" dedi.
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