Muharem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? Muharrem İnce istifa mı etti?

Memleket Hareketi'nin kurucusu CHP'li Muharrem İnce, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Meclis'e Yalova milletvekili olarak girdi ve iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yerine getirdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda parti genel başkanı olabilmek için grup başkanvekilliğinden ayrıldığını duyurmuştur. Peki, Muharrem İnce eşi kim?

MUHARREM İNCE KİMDİR?

İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlamasının ardından, o dönem Uludağ Üniversitesine bağlı olan Necatibey Eğitim Fakültesi fizik-kimya öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Fizik öğretmeni olarak farklı liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

İlk olarak 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yalova'dan ikinci sırada aday gösterilse de, o seçimde CHP'nin Yalova'dan vekil çıkaramamasıyla meclise giremedi. 1998'de CHP'nin Yalova il başkanı seçildi. 1999 seçimleri sürecinde yerel Haberci gazetesinde "Çalakalem" başlığıyla köşe yazıları yazdı.

2002 seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren Muharrem İnce, bu dönemde Millî Eğitim Komisyonu'nda yer aldı. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24'üncü dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu. 18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren Muharrem İnce, 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır. İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Seçimde %30,67 oy oranına ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu.

2020 başlarında ise Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağı iddia edildi. İnce iddiaları 11 Ağustos günü yalanladı ve "şimdilik parti kurma niyeti olmadığını" söylemişti. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020’de Sivas’ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı. İnce, 8 Aralık 2020 tarihinde, Memleket Hareketi'nin partileşeceğini ifade etti. 8 Şubat 2021 tarihinde partiden istifa ettiğini açıkladı.

MUHARREM İNCE'NİN EŞİ KİM?

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin, Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Tatanka adlı bir şiir kitabının yanı sıra, TBMM'deki izlenimlerini derlediği Buyurun Sayın İnce adlı bir kitabı bulunmaktadır.