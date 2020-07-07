MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında, nereli? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hayat hikayesi
ABONE OL
07.07.2020 - 20:15 |

Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında, nereli? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hayat hikayesi

TBMM Başkanı, bir kez daha AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Tekirdağ doğumlu Şentop ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ilgili merak edilenler...

Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında, nereli? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hayat hikayesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yeni başkanı seçilen Mustafa Şentop ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. 6 Ağustoa 1958'de Tekirdağ'da doğan Şentop, 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İşte Mustafa Şentop'un hayat hikayesi...

MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.
1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

    Gümüşhane'de corona virüs vaka sayısı 1'den 13'e çıktıGümüşhane'de corona virüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. 1 olan vaka sayısının 13'e yükseldiği kentte, valilik, vatandaşları maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Asker uğurlama törenlerine corona virüs düzenlemesi! Yasaklandı

    Son dakika haberi... Asker uğurlama törenlerine corona virüs düzenlemesi! Yasaklandı

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Flaş gelişme

    Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Flaş gelişme

    Sıradaki Haber