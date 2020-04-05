Nikâhtan sonra hastanede nöbete

Dr. Arslan ve Dr. Erdoğan, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Ağustos ayında düğün salonu tutan ve nikah günü alan çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs engeline takıldı. Düğünlerini iptal etmek zorunda kalan hekim çift, sadece iki şahidin eşlik edebildiği nikahla evlendi.



Davetli yoktu



Bir gün sonra ise kendilerini bekleyen görev yerlerine ve hastalarına geri döndüler. Hem kendi anne ve babasının hem de eşinin anne babasının 50’li yaşların üzerinde olmaları nedeniyle risk grubunda bulundukları için nikahlarına gelemediklerini belirten Dr. Müge Arslan şunları anlattı:



“Sadece iki şahidimiz, bir de salonun en ucundan bizi izlemeye çalışan eşimin ablası vardı. Zaten nikah günümüzden önceki gece eşim nöbetçiydi, sabaha kadar hastalarıyla uğraştı. Nöbetten geldi, üzerini giyindi ve nikaha gittik. Nikah için izin alalım diye bir çabamız olmadı. Çünkü herkes şu anda çok yoğun ve birbirine destek olmaya çalışıyor. Nikahın ertesi günü tekrar görevimizin başına döndük. Başka türlüsü içimize sinmezdi.”



Koronavirüs teşhisi

Önceki gün kendini iyi hissetmeyen Dr. Müge Arslan’a yapılan test insonucunda Kovid-19 pozitif teşhisi konuldu. Dr. Müge Arslan, şu anda evinde karantina altında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.











