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10.03.2020 - 14:31 | | İHA

Okul çıkışı milli tekvandocu silahla kazara vuruldu!

Samsun'da milli tekvandocu olan lise 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki çocuk, öğle arası okuldan çıkıp yemek yemeye giderken silahlı saldırı sırasında kazada sol omuzundan vurularak hastanelik oldu.

Okul çıkışı milli tekvandocu silahla kazara vuruldu!

Olay, Samsun'un İlkadım içesi İstasyon Mahallesi Mescidzade Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 19 Mayıs Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan aynı zamanda milli tekvandocu Alihan Kuru (15), öğle arası okul çıkışı diğer öğrenci arkadaşları ile birlikte yemek yemeye gitmek için okuldan çıktı.

Bu sırada B.A. adlı şahıs bir kişinin peşine düşüp tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara lise öğrencisi Alihan Kuru'nun sol omzuna isabet ederek yaraladı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kurşunun Alihan Kuru'nun sol omzuna önden girip içeride kaldığı öğrenildi.

Polis silahlı saldırıya karışan B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

 

 

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