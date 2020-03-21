ÖSYM hangi sınavları erteledi? KPSS, YKS sınavları ertelendi mi?

ÖSYM tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında 9 sınavın ertelendiğinin duyurulmasının ardından sınava girecek olan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 29 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan MSÜ sınavı, 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen DİB-MBSTS sınavı, 12 Nisan'da yapılacak olan YDS sınavı, 18, 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan e-YDS sınavları 26 Nisan EKPSS, 3 Mayıs ALES, 16 Mayıs İSG ve 20 Eylül ALES sınavlarının ertelendiği duyuruldu.

YKS VE KPSS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

YKS ve KPSS sınavlarının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte ertelenen sınavlar ve yapılacakları yeni tarihler...

ÖSYM TARAFINDAN HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.