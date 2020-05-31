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31.05.2020 - 10:09 |

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede? Hastane ile ilgili detay...

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açılacak. Saat 14.00'teki açılış öncesi hastane ile ilgili detaylar araştırılırken 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede?'sorusu soruluyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede? Hastane ile ilgili detay...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastanelerden biri de Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi... Bugün hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile saat 14.00'te törenle açılacak. Vatandaşlar açılış öncesi 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede?' sorularını yöneltiyor.

PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ NEREDE?

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yeşilköy'de bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede Hastane ile ilgili detay...

ULAŞIM NASIL OLACAK?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı açıkladı.

Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı" bilgisi verildi.

Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği vurgulandı. 

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