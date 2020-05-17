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17.05.2020 - 20:52 |

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Minnettarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı ve minnettarız paylaşımında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

DR. YAVUZ KALAYCI. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız

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Sağlık Bakanı Kocadan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Minnettarız

Sağlık Bakanı Kocadan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Minnettarız

 

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: MinnettarızSağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı ve minnettarız paylaşımında bulundu.
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