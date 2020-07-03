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03.07.2020 - 12:04 |

Sakarya'da deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama 50 km uzaklıktaki şehir merkezinde dahi duyuldu. Bölgeye yakın yerde yaşayan vatandaşlar deprem olduğunu zannetti. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...

Sakarya'da deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Sakarya'da deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgede yaşayanlar patlamanın şiddeti ile deprem olduğunu zannetti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenen son depremler listesine göre bugün 11:33'de 1.3 büyüklüğünde Akyazı'da bir deprem meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Sakaryada deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika- Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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