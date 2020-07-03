Sakarya'da deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Sakarya'da deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgede yaşayanlar patlamanın şiddeti ile deprem olduğunu zannetti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenen son depremler listesine göre bugün 11:33'de 1.3 büyüklüğünde Akyazı'da bir deprem meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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