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15.07.2020 - 10:05 | | DHA

Son dakika... Ankara merkezli 30 ilde operasyon! 60 kişiye yakalama kararı

Son dakika gelen habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılan operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika... Ankara merkezli 30 ilde operasyon! 60 kişiye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. 

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