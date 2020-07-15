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15.07.2020 - 09:39 |

Son dakika... Ayasofya'da çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.

24 Temmuz günü ibadete açılacağı açıklanan Ayasofya için hazırlıklar başladı. Çalışmalara başlayan ekipler kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Öte yandan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, son günlerdeki önemli bir gelişmenin de Ayasofya'nın statüsü konusunda yaşadığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi şüphesiz ki sevindirmiştir. Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya gibi kutsal bir mabedi 1453 yılında harap bir vaziyette teslim alıp camiye dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han ve ardından gelen padişahlar olduğunu vurgulayarak, yapılan ilaveler ve tadilatlarla asırlar boyunca Ayasofya'nın geliştirildiğini, büyütüldüğünü ve güzelleştirildiğini ifade etti.

Erdoğan, harap halde bir ana kubbe olarak teslim alınan Ayasofya'nın külliyesi, minareleri, kütüphanesi, şadırvanı, imareti, hamamı, sıbyan mektebi, sebilleri, türbeleri, muvakkithanesi, kasrı hümayunu, hünkar mahvili ve diğer eklemeleriyle tam anlamıyla Türkiye'ye ait bir eser haline dönüştürüldüğünün altını çizdi.

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