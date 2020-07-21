21.07.2020 - 15:15 | | İHA
Son dakika... Çağan Irmak paylaştı! 'Seferihisar yanıyor! Yanıyoruz'
Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, ünlü yönetmen Çağan Irmak da sosyal medya hesabından "Seferihisar yanıyor" diyerek video paylaştı.
Edinilen bilgiye göre yangın Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 10 arazöz, üç helikopter ve bir uçakla müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor. Öte yandan ünlü yönetmen Çağan Irmak da sosyal medya hesabından "Şu an Seferihisar'ın hali bu, yanıyor. Çocukluğumuzun Çamlık'ı, her taraf perişan halde. Yanıyoruz" dedi.
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