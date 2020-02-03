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03.02.2020 - 14:56 | | AA

Son dakika... İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

Son dakika... İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi I Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Saldırıda yaralananlardan bir asker ile bir sivil personelin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, olayda şehit sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Meşru müdafaa kapsamında hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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