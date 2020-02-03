03.02.2020 - 13:12 | | AA
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi. İdlib’deki hain saldırıya ilişkin Akar, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.
Akar, AA muhabirinin İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." dedi.
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