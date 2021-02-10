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10.02.2021 - 09:59 | | DHA

Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi! Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da, aldatıldığını düşünen Mustafa Güven, karısıyla tartışmaya başladı. Bu sırada eve gelen Mustafa Güven'in 73 yaşındaki kayınpederi, çıkan kavga sonucu damadını tabanca ile vurdu. Kızı Nazmiye Güven'le birlikte damadının cansız bedenini 3 gün boyunca banyoda saklayan baba Ahmet Demirci'nin, komşuların kokudan şüphelenmeye başlamasıyla birlikte cesedi ormana attığı ortaya çıktı. Cinayetin perde arkasından ise yasak aşk çıktı. İşte detaylar...

Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi! Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan bir çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi.

Güven’in öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

YASAK AŞK İDDİASI

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak Perşembe günü baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

EŞİNİN CESEDİNİ TORBAYLA TAŞIMIŞ

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

CESEDİ 3 GÜN BOYUNCA EVDE SAKLAMIŞLAR

Polisin sürdürdüğü soruşturmada cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Cesedin kokmaya başlaması üzerine binadakiler şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

Son dakika... Karısının kendisini aldattığını öğrendi Kayınpederi eve gelince dehşet saçtı

CİNAYETİN ARDINDAN EŞİNİN CEP TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERMİŞ

Bu arada, Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

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