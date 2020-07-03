Son dakika... Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına çağrıda bulundu. 'Baro başkanlarına sesleniyorum' diyen Feyzioğlu dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?' dedi.