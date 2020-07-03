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03.07.2020 - 11:16 | | AA

Son dakika... Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

Son dakika haberi... TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına çağrıda bulundu. 'Baro başkanlarına sesleniyorum' diyen Feyzioğlu dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?' dedi.

Son dakika... Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına çağrıda bulundu. 'Baro başkanlarına sesleniyorum' diyen Feyzioğlu dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?' dedi.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okullarla ilgili flaş açıklamaSon dakika haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin koronavirüs raporunu değerlendiren Ceyhan, 'süper bulaştırıcılar' ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, okulların açılabilmesi için vaka sayısının 1000'in altına düşmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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