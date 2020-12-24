Son dakika... PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İstanbul'da korkutan yangın! Yaşanan can pazarı kameraya yansıdıİstanbul Fatih'te bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı. Apartmanı kaplayan dumandan 22 kişi etkilendi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı.