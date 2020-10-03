Son dakika... Türkiye başardı! Kritik özellik geliyor...

Son yıllarda gerek yurt içinde gerek sınır ötesindeki bölgelerde terör unsurlarıyla mücadelede büyük bir başarı yakalayan Türkiye, sahada kullanılan yerli ve milli ürünlerin daha da geliştirilebilmesi için adımlar atmayı sürdürüyor. Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde taşıyıcı kolonlardan biri olan ve çok farklı projelerin başarıyla hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Taşınabilir Dinleme ve Kestirme (DF) Sistemi ‘PUHU’nun daha da geliştirileceğini duyurdu.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen ve TSK’nın etkin olarak kullandığı PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemlerine yeni yetenekler kazandırılacağını belirterek, söz konusu gelişmeye ilişkin detayları paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PUHU’nun yeni özellikleriyle elektronik harpte yeni kabiliyetler elde edeceğine dikkat çeken Demir, “SSB ile ASELSAN arasında imzalanacak modernizasyon sözleşmesinin ardından PUHU yeni yetenekleriyle üretilmeye başlanacak.” bilgisini paylaştı. SSB Başkanı Demir, PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son dönemdeki operasyonlarda etkin şekilde kullanıldığını hatırlatarak, “Sistem TSK’ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU’ya ek yetenekler kazandırılmasına yönelik AR-GE çalışmalarına devam ettik ve önemli teknolojik ilerlemeler kaydettik.” şeklinde konuştu.

PUHU’nun yerli/milli imkanlarla geliştirilmiş yazılım ve donanımlar sayesinde drone tespit ve teşhis kabiliyeti kazanacağının altını çizen Prof. Dr. Demir, şöyle devam etti:

“Sistem, uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak. Ayrıca araç üzerine entegre edilmiş mobil versiyonları üretilecek. Yeni yeteneklerine kavuşmuş PUHU’nun ilk teslimatlarının bu yıl içinde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. PUHU; kompakt yapısı, kullanıcı dostu ara yüzü, kolay taşınabilme özelliği, özel geliştirilmiş kestirme algoritmaları, sinyal işleme kabiliyetleri ile yüksek yön doğrulukları elde edebilen bir sistem. Ayrıca, benzer boyutlardaki sistemlerden beklenen performansı fazlasıyla karşılayan, kısa sürede kurulumu yapılabilen, simetrik ve asimetrik harp koşullarında değişen taktik ve operasyonel ihtiyaçları karşılayan önemli bir elektronik harp unsuru. PUHU ile birbiriyle mobil iletişimde olan düşman unsurlarının yeri tespit ediliyor ve dinleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harp alanında sağladığı üstünlükle birlikte PUHU Sisteminin, yurtdışı pazarlara açılma konusunda yeni fırsatlar sunacağı da değerlendiriyoruz.”