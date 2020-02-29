Son dakika... Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye dün Suriye’nin İdlib kırsalında rejim ordusunun havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu şehit olan 33 Mehmetçik’e ağladı.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım’ın şehadet haberini alan Antakya ilçesindeki yakınları gözyaşı döktü. Şehit Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınları tabuta sarıldı.

MERSİNLİ ŞEHİDİ BİNLER UĞURLADI

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

OĞLUNUN BERESİNE SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Uzman Onbaşı Tayfun Pekerin (28) cenazesi, Samsun'daki evine getirildi. Suriye'nin İdlib kentinde, Rusya destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekerin cenazesi, gece askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Pekerin cenazesi sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Şehidin babası Hüseyin Peker, ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü.

Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Pekerin cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camii'ye götürüldü. Tek çocuk ve bekar olan Şehit Pekerin eşinden ayrı olan annesi Menşure Gürdal ile birlikte Samsun'da yaşadığı, zaman zaman ise İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Peker'in yanına gittiği öğrenildi.

ŞEHİT OĞLUNU ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

İdlib'te düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin annesi Penbe Taşöz, oğlunun tabutu başında asker selamı vererek, "Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi.

Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için Develi meydanında tören düzenlendi. Şehidin kız kardeşi Sena ise ağabeyinin üniformasını giyerek, tabutun başında asker selamı verdi.

ANTALYA ŞEHİDİNİ UĞURLADI



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan, Hatay 51. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam askeri uçakla getirildiği Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesindeki evinin önüne getirildi.

Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, evinin önüne ulaştığında ise gözyaşı sel gibi aktı. Anne-baba Korkmaz güçlükle ayakta dururken, şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Ailenin evinin önünde kurulan taziye çadırında, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, baba Salih Korkmaz'a taziyede bulundu. Şehidin babasının elini bırakmayan Aktemur, "İyi bir evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun" dedi. Taziye evine gelen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da şehit babasına başsağlığı diledi. Milletvekili Uslu, baba Salih Korkmaz'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştürdü. 2 dakikalık görüşmenin sonunda baba Korkmaz, "Teşekkürler bakanım. Sağ olun, eksik olmayın" diyerek telefonu kapattı.



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın naaşı helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Turunçova Merkez Cami'ne getirildi.



'ANNE BEN DE BÖYLE GELECEĞİM, SAKIN AĞLAMA'



Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, bir gün televizyonda şehit haberi izlerken, annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği belirtildi. 2 ayda 2 kez Finike'ye izne gelen şehit Korkmaz'ın İdlib görevi sonrasında sevdiği kızla evlilik için hazırlık yaptığı da kaydedildi. 4 kardeş olan Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın Kırklareli'nde vatani görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

OĞLU 1,5 YAŞINDA

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara için Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen törene Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, kent prokotokolü, babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygar, cenazede yakınlarının kucağında hiç bir şeyden habersiz çevreyi izledi. Şehidin kız kardeşi Fatma Cankara da askeri ünforma giyerek törene katıldı. Fatma Cankara bir tarafından ağladı, diğre taraftan da yengesi Semra Cankara'yı teselli etmeye çalıştı.

Burada kılınran cenaze namazının ardından Selman Cankara'nın cenazesi götürüldüğü Burak Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Emre, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada baba Tacettin ve anne Tülay Yılmaz ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın naaşı, ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın, 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

BABASININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi.

Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, ''Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi morga konuldu. Bugün de morgdan alınıp, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Karşıyaka Cami önüne getirildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ile on binlerce kişi katıldı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesi Döne Olgun'a kadın astsubaylar ile yakınları yardımcı oldu.

ŞEHİT ANNESİ: BAYRAM'IM ALBAYRAKLARA BÜRÜNDÜN

Oğlunun cenazesinin arkasından tören alanına gelen anne Döne Olgun, ''Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye ağladı. Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı.

ŞEHİT ADINA KÜTÜPHANE YAPILACAK

Şehit Olgun'un 2017 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde Tepekent Mahallesi'ne kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi mahallede şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı.

Şehit Olgun'un, geçen yıl ekim ayında vefat eden babası İrfan Olgun'un cenazesine katılmak için memleketine geldiğini ve orada tıraş olduğu berbere, ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' dediği öğrenildi.

Şehit Olgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDEN HELALLİK ALINDI

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.



Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı. Emre Baysal'ın cenazesi cenaze namazı öncesi evinin önüne getirildi.

Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal'ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü. Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek.

DEDESİ DE ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib’de Esed’e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank(23) için Kadirli ilçesinde tören düzenlendi. Osmaniye Devlet Hastanesinden cenaze aracılığıyla alınan şehidin cenazesi önce Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı.

Ardından aynı mahallede bulunan ve şehit Batuhan’ın kendisi gibi 43 yıl önce şehit olan dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank’ın adını taşıdığı Yaşar Tank Camisine getirildi. Tabutun başına gelen güçlükle ayakta duran baba Ahmet Turan Tank’ı askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Cenazede şehidin nişanlısı Nida Tank, “Yıkılmayacağım, dimdik ayakta duracağım” diye şehidin annesi Songül Tank’a sarılarak ağıt yaktı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde öğle namazını müteakip Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kadirli Asri mezarlık şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aile ve Soyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, askeri yetkililer şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BİNGÖLLÜ ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Astsubay Muharrem Öğütcü, memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Öğütçü için memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesi Ulucamisi’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49’un Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüttepe,Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, ilçe protokolü, şehidin babası Ramazan Öğütcü, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından şehit Öğütçü için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muharrem Genç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak araca konuldu. Şehidin naaşı götürüldüğü Suçatı köyünde, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, bu milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. 3 ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı. Ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettirler. Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet olarak, millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde biz huzur içindeyiz, güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esad rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler. Fakat asıl karşılık ahirette olacaktır”dedi.

ŞEHİDİN EŞİ 4 AYLIK HAMİLE

Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın (27) cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenle toprağa verildi.



Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için Boğaziçi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Genco Günay ile annesi Ayfer Günay törende güçlükle ayakta durdu. Genco Günay, oğlunun fotoğrafına uzun süre sarıldı.

4 aylık hamile Seyhan Günay da şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğaziçi Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

TEĞMEN MUSTAFA BAYRAKDAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.



Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehidin annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Mustafa Bayrakdar, Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.