Ücretsiz internet paketi nasıl yapılır? Bakan duyurdu: Ücretsiz internet paketi verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen lansmanda konuştu. Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı. AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz.

Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği ulaşım sistemleriyle donatmak için topyekun bir seferberliğe giriyoruz. Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız."

TÜRK TELEKOM'DAN 8 GB İNTERNET

Kampanyadan data hatları hariç, tüm faturalı ve faturasız aboneler faydalanabilecektir. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) mobil uygulaması ve eba.gov.tr yönüne ücretsiz 8 GB internet otomatik bir şekilde gerçekleştirilmiştir.



Kampanya kapsamında eba.gov.tr ve EBA mobil uygulamasında kullanılması için her ay aylık yurt içi 8 GB ücretsiz internet hakkı sunulacaktır.



Kampanya kapsamında Faturalı abonelerin EBA yönüne kalan bilgisini öğrenmek için KALAN yazıp 5555’e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Faturasız abonelerin EBA yönüne kalan bilgisini öğrenmek için KALAN EBA yazıp 5555’e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Bu servis 2 saat öncesine kadar olan kullanım bilgilerini içerir.



Mobil Online İşlemler Merkezi ve Online İşlemler Merkezinden kampanya kapsamında kalan kullanım bilgilerini EBA(MEB-Eğitim Bilişim Ağı)8GB ismi altından da ulaşabilirsiniz.



Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar bir sonraki döneme devretmeyecektir.



EBA mobil uygulaması içerikleri dışında kalan ve canlı yayın yapılan diğer platformlardan (Zoom, Teams, Youtube vb.) sağlanan içerik, link ve yönlendirmeler "8 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalmaktadır. Bu kullanımlar ve canlı yayınlar, mevcut tarifenizin kotasından düşülerek ücretlendirilecektir.

İnternet, Ses ve SMS kullanım haklarının her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler 2 saat öncesine kadar olan kullanım bilgilerini içerir.



Kampanya kapsamındaki fayda başka bir hatta transfer edilemez, 3. şahıslara devredilemez ve başka bir fayda ile değiştirilemez. Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde başka bir GSM operatörüne geçiş yapılması, hattın herhangi bir nedenle kapatılması ya da iptal edilmesi halinde kampanyadan yararlanma hakkı sona erer.



Kampanya kapsamında sunulan internet hakkının sona ermesinin ardından, abonenin yararlandığı internet paketi yoksa faturalı aboneler için mevcut tarifesi üzerinden, faturasız aboneler için mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilir.



Kampanya kapsamında sunulan eba.gov.tr yönüne ücretsiz kullanım hizmeti sadece yurtiçinde Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Şirketimiz internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanya faydaları ücretsizdir.



EBA mobil uygulaması içerikleri dışında kalan ve canlı yayın yapılan diğer platformlardan (Zoom, Teams, Youtube vb.) sağlanan içerik, link ve yönlendirmeler "8 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalmaktadır. Bu kullanımlar ve canlı yayınlar, mevcut tarifenizin kotasından düşülerek ücretlendirilecektir.